Як повідомляє Politeka.net, красуня-дружина відомого коміка Юрія Ткача Вікторія, який виступає у складі "Кварталу 95" і знімається в українському кіно, поділилася в Instagram чарівним відео. У ролику дівчина відображена в балетному залі, де показала свої здібності.

Як видно, на чорно-білому відео Вікторія позує в спортивному вбранні-на ній чорні вузькі лосини і така ж темна футболка, а на плечах зав'язана строката кофтинка. Волосся красуні розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і чарівна посмішка. В ролику можна побачити, як Ткач виконує балетний фінт, і виходить у неї просто приголомшливо.

У підписі до публікації Вікторія написала: "А ніжки то ще пам'ятають. P. S: сьогодні суцільний день пригод! Одна з них сталася на тренуванні... потягнула шию. Тому сьогодні без особливо Танцювального відео! У середу спробую виправиться". Шанувальники тут же почали коментувати ролик, засинаючи Вика компліментами в коментарях.

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