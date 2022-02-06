Актриса шоу "Жіночий квартал" Катерина Нікітіна в обтягуючому вбранні показала, на що здатна.

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна прославилася не тільки як талановита гумористка в "Жіночому кварталі", але і в безлічі комедійних проєктів. Жодного разу Нікітіна хвалилася в номерах шоу своєю ідеальною фігурою і пластикою. На своїй сторінці в Instagram актриса опублікувала нові фото.

На кадрах Катерина Нікітіна хвалиться своєю пластикою в чорному комбінезоні, який максимально підкреслює її шикарну спортивну фігуру.

Шанувальники залишили кілька коментарів під публікацією актриси: "Красуня", "Вогонь".

Також публікація набрала за годину понад 660 лайків.

Нагадаємо, нещодавно Нікітіна продемонструвала нові кадри з фотосесії, де постала перед камерою в образі 90-тих. Вона позувала в яскравих лосинах і куртці рожевого кольору, а свій образ доповнила незвичайними аксесуарами і яскравою зачіскою.

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