Шеф-повар с мировым именем Эктор Хименес-Браво, судья кулинарного шоу "МастерШеф", еще больше заинтриговал, показав свежие кадры со своей девушкой.

50-летний Хименес-Браво скрывает имя и личность возлюбленной, дабы уберечь ее от излишней публичности. Но в последнее время неожиданно начал делать смелые шаги - то показал их отражение в зеркале, а сейчас и вовсе видео, как возлюбленная встречает его дома, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

В подписи Хименес-Браво подтвердил, что его девушка - украинка.

"Ох уж эти украинские женщины 🤣", - написал он.

Кадры, правда, носят шуточный характер. На них опоздавший Эктор якобы по-тихому возвращается домой, аккуратно закрывая за собой дверь.

Но возлюбленная уже ждала его, вооружившись сковородкой и скалкой. Лица красотки не видно, зато можно разглядеть ее силуэт.

Публика с энтузиазмом обсуждает увиденное. Некоторые предположили, что девушка на видео некая Екатерина (возможно, как пишут фанаты, речь о Екатерине Песковой, одесситке и выпускнице «МастерШеф», которая мечтает стать всемирно известным кондитером).

"😂почти показали личико:)🔥"

"Это она с намеком, что дома есть нечего😂"

"А это, похоже, Катерина) - что за Катерина? - очень на Катю похожа) кудряхи и личико) - надеюсь, не Пескова🤣"

"Ну слава Богу, что вы не одиноки. Это того стоит! 🔥"

"Не хочу никого обидеть, но..., у нас очень много украинских женщин с ровными красивыми ногами 👌 - ровные это как спички или как?) красивая женщина на видео, не надо придираться"

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" раскрыл секрет самого лучшего вафельного торта: "Встречайте..."

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