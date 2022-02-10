Как передает Politeka.net, Ирина Билык является популярной украинской певицей и композитором. Артистка пришла на программу "Мой секрет", где поделилась неизвестными фактами о своей жизни.

В студии программы "Мой секрет" вынесли секретный бокс, в котором, введя код, Ирина Билык увидела фото человека, про которого не хочет ничего рассказывать. Однако, не смотря на это, певица решила быть откровенной и рассказать об этом человеке.

"У меня есть брат - Сергей. Он болел психическим расстройством. Мы не хотели про это говорить, мама очень не хотела. После смерти мамы, он остался один. Ни одного дня не работал, он болен. Это психическое расстройство - затяжная депрессия", — призналась Ирина Билык.

"Он пять лет не выходил на улицу вообще. Но сейчас я пытаюсь объяснить брату, что нужно жить такой жизнью, как люди живут. Иметь семью...Мне очень жаль, что у меня было столько мужей, столько любви, а у него нет. Из-за болезни он не сделал себе ни карьеру, ни семью. Я очень хочу, чтобы он пошел работать", — рассказала Билык.

Ранее сообщалось, Ирина Билык вспомнила о покойном Кузьме, с которым собиралась спеть дуэтом: "Ушла легенда..."

Politeka рассказывала, дважды разведенный Пономарев раскрыл, что их связывает с Ириной Билык: "Более 25 лет..."

Также, Билык в домашнем виде показала, как обставила свою трехкомнатную квартиру в центре Киева: красная мебель и камин