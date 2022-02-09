Юморис Александр Эллерт, который победил на "Холостячке" с Ксенией Мишиной, с намеком ответил на вопрос, кого считает любимым актером.

Как пишет Politeka.net, Александр Эллерт является известным украинским юмористом. Звезда решил попробовать свои силы на "Холостячке" с Ксенией Мишиной и ему удалось одержать победу на проекте. Пара после "Холостячки" некоторое время была вместе, но в итоге рассталась. Но на новых сторис в Инстаграм Эллерт намекнул, что по сей день не может забыть Ксению Мишину, которая построила карьеру успешной актрисы.

"Спрашивайте", - предложил поболтать фанатам Эллерт.

"Любимый актер", - спросил один из фанатов.

"Ну, по актерам сложно. Актриса есть", - ответил Эллерт и улыбнулся, намекая на Ксению Мишину.

На кадрах Эллерт ехал в автомобиле, демонстрируя свое исхудалое лицо. На улице уже потемнело, как можно заметить.

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