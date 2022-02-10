Известная блогер, бизнесмен и участник шоу "Холостяка" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко рассказал, сколько денег ему нужно для счастья.

Как сообщает Politeka.net, киевский бизнесмен Алексей Тригубенко, который прославился на всю страну после участия в шоу "Холостячка" с актрисой Ксенией Мишиной, дал интервью на ютуб-канале Василия Хмельницкого. В ходе беседы блогер и бизнесмен ответил на вопрос о том, сколько денег ему нужно для счастья.

Отметим, что Алексей занимается бизнесом по аренде автомобилей. Он создал свою компанию – берет автомобили у частных лиц и сдает в аренду водителям такси. И хотя этот проект приносит неплохую прибыль, похоже, у парня есть к чему стремиться.

На вопрос ведущего о том, сколько Тригубенко нужно денег для счастья, он задумался, а потом ответил – 100 тысяч долларов в месяц.

"Я считал… Мне надо 100 тысяч долларов в месяц. Ну хотелось бы это сделать за пять лет", - сказал Алексей.

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