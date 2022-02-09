Телеведущая Маричка Падалко, звезда 1+1, показала, как вместе с мужем Егором Соболевым, а также коллегами сходила на премьеру фильма "Выйду за тебя".

Как пишет Politeka.net, Маричка Падалко - успешная телеведущая, а также супруга журналиста Егором Соболевым. Звезда с супругом и коллегами Нелей Шовкопляс и Соломией Витвицкой отправилась на премьеру фильма "Выйду за тебя",показав фотографии с мероприятия у себя на страничке в Инстаграм.

"Кем бы мы ни были и чтобы не происходило вокруг – мы ищем и нуждаемся в Любви. И сколько бы раз люди не ошибались в своем выборе и больно не обжигались, они будут искать Любовь снова и снова...)

Для меня новая лента с Дженнифер Лопес "Marry me" именно об этом. В украинском прокате перевод немного другой – «Выйду за тебя», и посмотрев фильм, я даже подозреваю почему, переводчики решили немного поиграть словами, потому что украинский перевод «marry me» имеет два варианта, в зависимости от того, кто кому предлагает).

Фильм мне очень напомнил одну из моих любимых мелодрам The Notting Hill с продавцом магазина Гью Грантом и известной актрисой Джулией Робертс. Кстати, еще объединяет оба фильма - их можно без оговорок смотреть с детьми, которые уже любят полнометражные фильмы. Кроме того, там тема школы тоже. Учителям должно понравиться", - написала Маричка в посте.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Какая красивая пара", "Красивые", "А вы с Егором такие красивые".

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