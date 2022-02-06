Як передає Politeka.net, Муаяд Абдельрахім відомий як 16-річний переможець шоу "Співають всі". Зараз співак розривається між двома містами - Одесою (де у нього навчання) і Києвом (де займається кар'єрою). Нещодавно Муаяд розповів, що незабаром у нього відбудеться прем'єра пісні "Instagram". На своїй сторінці в Instagram переможець "Співають всі" показав кадри зі зйомок кліпу на нову пісню (щоб подивитися всі фото, доскролльте до кінця сторінки).

"Вчора зняли кліп на пісню Instagram!🎥



Це були круті 14 годин зйомок. Знімали в 6-ти локаціях! Найекстремальніше - це 5-ти годинна зйомка на Київському водосховищі. Треба було і сидіти, і лежати на льоду🥶 дякую всій команді за процес!🔝



Сьогодні відсипаюся, а завтра о 10:00 на Люкс ФМ прем'єра пісні Instagram!😉", — розповів Муаяд Абдельрахім.

Фанати залишили безліч коментарів під публікацією: "Молодець, так тримати", "Ой, мені стало моторошно холодно", "Успіхів тобі! Ти розумниця і талант"

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