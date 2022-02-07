Як пише Politeka.net, Муаяд Абдельрахім є відомим українським співаком. 16-річний хлопець переміг на проекті" Співають всі", де була головною суддею Наталія Могилевська. Тепер за Муаядом стежать тисячі українців в Instagram, де молодий артист ділиться багатьом цікавим.
В цей раз Муаяд опублікував відео, на якому виконував свою першу сольну пісню "Instagram".
"Прем'єра пісні Instagram!!!
Повна версія по посиланню в описі мого профілю або в сторіс.
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Це вже не ремейк! Це вже моя сольна пісня!
Я вдячний @omut_official який після шоу" Співають всі " вирішив подарувати мені цю пісню. Коли я почув це, я був шокований! Як виявилося, Діма написав її ще 3 роки тому. Але чомусь не випускав. І при зустрічі на одному із заходів він сказав: "Муаяд! У мене є для тебе пісня і я тобі її дарую! Ти даси їй життя", - написав Муаяд.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Вітаю, пісня вогонь", " клас. Круто", " дуже красиво, голос-супер! Молодець!", "Ти величезний молодець! Вітаю з прем'єрою", " Ну ось і дочекалися, вітаємо з прем'єрою !!! Тандем у Вас вийшов шикарний-автор, співак, аранжування".
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