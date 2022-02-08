Відомий український комік та актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач розповів шанувальникам про прем'єру нової комедії "Велика прогулянка", у якій зіграли Олена Кравець та Ірина Гатун.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram провідний актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач часто ділиться з шанувальниками цікавим контентом та показує різні робочі моменти.

Цього разу Ткач поділився відеороликом з зіркою "Жіночого кварталу" Іриною Гатун. Справа в тому, що Юрій Ткач та Гатун зіграли подружжя Толі та Раї Наливайченків у комедії "Велика прогулянка", яку 24 лютого покажуть у кіно.

За сценарієм Ірина Гатун, яка грає Раю, запитала у Ткача, де друга передача в машині.

Ткач відреагував дуже емоційно.

"Між першою і третьою", - роздратовано сказав герой Юрія.

"Серйозно?", - зіронізувала Рая.

"Рая, та давай вже їдь. "Велика прогулянка" от-от почнеться, а ти рушити не можеш", - крикнув герой Ткача Толя Наливайченко.

Раніше Politeka повідомляла, що Ткач з "Квартал 95" спантеличив зізнанням і показав фото: "У вашому випадку мікрофон і голова...".

Нагадаємо, що блондинка з "Жіночого кварталу" здивувала майстерністю розтяжки в обтягуючому комбінезоні: "Красуня".

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