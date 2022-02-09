Як пише Politeka.net, Олександр Еллерт є відомим українським гумористом. Зірка вирішив спробувати свої сили на" Холостячці " з Ксенією Мішиною і йому вдалося здобути перемогу на проекті. Пара після "Холостячки" деякий час була разом, але в підсумку розлучилася. Але на нових сторіс в Instagram Еллерт натякнув, що до цього дня не може забути Ксенію Мішину, яка побудувала кар'єру успішної актриси.
"Запитуйте", - запропонував поговорити фанатам Еллерт.
"Улюблений актор", - запитав один з фанатів.
"Ну, по акторам складно. Актриса є", - відповів Еллерт і посміхнувся, натякаючи на Ксенію Мішину.
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На кадрах Еллерт їхав в автомобілі, демонструючи своє змарніле обличчя. На вулиці вже потемніло, як можна помітити.
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