Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець, продюсер і шоумен DZIDZIO (Михайло Хома), який нещодавно розлучився з дружиною Ярославою, став ведучим нового шоу "Ігри талантів". Нещодавно на зйомках проекту артист зробив несподіване зізнання про себе в ролі телеведучого. Кадри з цим фрагментом опублікували в Instagram-сторіс програми "Зірковий шлях".

Так, стоячи в студії проекту "Ігри талантів" Михайло, схоже відповідав на чийсь питання про те, як себе почуває в ролі ведучого. За словами шоумена, найбільше його спочатку напружило те, що потрібно багато читати.

"Мене спіткало знову ось це читати, читати, багато читати. Я думав, що вже втік у школі від цієї проблеми. Ні! Вона мене тут наздогнала. І тут треба багато читати. Правило. Але я їх вже майже на пам'ять вивчив, тому заспокоївся. І мені починає подобається, ось в чому секрет", - розповів DZIDZIO в ролику.

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