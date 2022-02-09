Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - настоящая звезда "Х-Фактора". Прослушивание певицы набрало десятки миллионов просмотров на платформе Ютуб, хотя победить артистке на проекте удалось только со второго раза. Сейчас звезда активно занимается творчеством, а также ведет блог в Инстаграм, где решила рассказать о своей болезни.
"Усталая, приболевшая (а нефиг бегать без куртки), но снова в студии... а фотку ставлю вчерашнюю, потому что сегодня уставший взгляд уже сложно скрыть", - написала Аида и добавила фото в наряде телесного цвета.
На следующем сторис Аида уже была дома. Звезда сделала селфи и поделилась планами на следующий день.
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