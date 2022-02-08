Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram блогерка Даша Квіткова, який вийшла заміж за героя реаліті-шоу "Холостяк" Микиту Добриніна (справжнє ім'я Владислав Вакулович) та народила йому сина Лева, часто ділиться з шанувальниками особистим.

Цього разу Квіткова, яка нещодавно разом з чоловіком та сином повернулася з сімейного відпочинку на Сейшельських островах, розповіла, що у неї почалися проблеми зі здоров'ям. Даша підозрює, що в неї почалася алергія на їхнього домашнього улюбленця - кота Каспера.

"У мене, можливо, алергія на Каспера, тому що в мене сльозяться очі, закладений ніс, я чмихаю постійно. Це якесь жахіття. Хочу здати аналізи і якщо це дійсно так, то я навіть не знаю, що робити", - сказала Даша Квіткова.

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