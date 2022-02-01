Даша Квіткова і Микита Добринін стали батьками 13 липня минулого року, пише Politeka.net. Пара багато розповідає і показує сина Лева в Instagram, викликаючи у деяких різні питання і зауваження.
Блогерка вирішила відповісти підписникам в одних з останніх сторіс.
""Він у вас жирненький, не відмовляйтеся, великі складки, вам потрібно щось робити", - ось так ось одна дівчина пише мені про те, що у нашого сина ожиріння, і що ми збираємося з цим робити? Хоча здавалося б, та синові шість місяців і його на голод потрібно посадити?",- відповіла зірка.
Також Даша Квіткова отримує багато питань, в яких люди дивуються, що Лев досі не ходить, не тримає сам пляшечку, не їсть з ложки та інше.
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"Я закликаю всіх мам: будь ласка, ніколи не порівнюйте жодної дитини - ні вашої з чужою, ні чужої з кимось. Кожна дитинка індивідуальна, якщо ваша поповзла, а чиясь сидить, це не означає, що якийсь з діток поганий", - різко відреагувала на погані повідомлення молода матуся.
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