Как передает Politeka.net, телеведущая Маша Ефросинина, которая является матерью двух детей, затронула тему безопасности в Интернете.

9 февраля в Международный день безопасного интернета телеведущая решила напомнить о том, что с детьми очень важно начинать говорить о безопасности в сети, как только им дают в руки гаджет.

Маша Ефросинина рассказала о результатах украинского исследования, которое показало, что каждый пятый украинский ребенок в средней школе готов встретиться с незнакомцем из интернета. На это же готовы 42% детей из старшей школы.

«Люди в интернете могут выдавать себя за других, прикидываясь одногодками или кумирами ребенка. Но самое ужасное, что преступники могут втираться в доверие к ребенку и приглашать его встретиться в оффлайне», - отметила она.

Также дети могут становится мишенью мошенников из-за ошибок родителей. К примеру, когда те создают страницы в соцсетях еще совсем маленьким детям.

«Пожалуйста, помните, что каждой публикацией фото или видео ребенка и текста о нём, вы создаете его историю. Эту историю нельзя будет спрятать, ведь всё, что попадает в сеть - НЕЛЬЗЯ ОТТУДА УДАЛИТЬ! Эта история может повлиять на школьную жизнь ребенка и стать причиной буллинга, стать причиной отказа в поступлении на учебу, стажировку/грант и первую работу», - отметила телеведущая.

Маша Ефросинина подчеркнула, что поэтому важно не выкладывать материалы без согласия детей, а также говорить с детьми о безопасности в сети.

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