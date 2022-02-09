Как сообщает Politeka.net, певица Виктория Смеюха которая строит сольную карьеру после распада «НеАнгелов», также активно ведет свою страницу в Инстаграм, где за ней следят 288 тысячи фолловеров.

В новом посте Виктория Смеюха рассказала о своих впечатлениях о фильме «Вийду за тебе» со знаменитой певицей и актрисой Дженнифер Лопес в главной роли.

На допремьерный показ экс-«НеАнгел» пришла в легком платье дополнив образ высокими черными сапогами и сумочкой.

«Помимо ошеломительных образов и прекрасных песен Дженифер Лопез понравилась мелодрама с простым, но достаточно хорошо реализованым сценарием», - отметила экс-участница «НеАнгелов».

Виктория Смеюха даже сравнила себя с героиней Дженнифер Лопес.

«Судьба главной героини Лопез, очень перекликается с моей творческой и личной жизнью, во многом мы похожи. Сейчас я также выпускаю свой короткий музыкальный фильм на песню "Говори что хочешь", который совсем скоро я представлю на суд зрителей и от этого меня охватывает волнение и трепет», - заявила певица.

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов" кардинально сменила имидж и рассказала о своем бойфренде: "Хочется...".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" похвасталась талантом "хозяюшки" перед Дикусаром: "Для удовлетворения голодного..."

Также Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" откровенно рассказала об измене возлюбленного, и как об этом узнала: "Прислали фото"