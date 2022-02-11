Даша не смогла сдержать эмоций после случая, который вогнал ее в ступор - переписка в сети закончилась печальным опытом.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова после победы на шоу "Холостяк" решила стать блогером и теперь часто устраивает разные фотосессии, рассказывает о себе и каждых мелочах жизни. При этом девушка также успела побывать в роли телеведущей.

Однако в этот раз она решила рассказать о неприятном и взволновавшем ее инциденте. В Сторисах Даша записала несколько видео.

«Блин, что сейчас произошло! Меня до сих пор трусит от злости и недоумения. Как таких людей земля носит. Я в шоке, даже не думала, что такой результат может быть за 40 минут. Результат покажу позже. Сейчас сижу на обертывании и это самое лучшее, которое я знаю.

В общем, теперь о ситуации, которая произошла. Спасибо, что переживаете. Коротко о ситуации: чем больше помогаешь людям, тем больше они тебе на голову садятся. Сегодня я целый день состояла в переписке с одной женщиной, пенсионеркой которая нуждается в средствах. Я просто выбирала рандомно сообщения и читала. Наткнулась, там была женщина пенсионерка, ей очень нужны средства – она собирает бутылки для выживания. Я написала, давайте скину деньги на карту. Но вместо благодарности – претензия, что скинула мало денег! Шок», - высказалась Даша.

Отметим, девушка прославилась именно после шоу "Холостяк". И хоть звезде не удалось построить отношения с Максом после проекта, теперь Даша успешный блогер в Инстаграм, где за ней следят сотни тысяч фанатов.

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