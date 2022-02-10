Как сообщает Politeka.net, ведущий за годы работы в телепрограмме о путешествиях побывал во многих странах, изучил самые редкие традиции и живописные места по разным точкам мира. Сейчас работа над новым сезоном продолжается, потому Комарову есть что рассказать в Инстаграм.

«Ну вот куда тебе теперь ехать, чтобы было не скучно?", - спрашивала жена @aakucherenko , когда я в очередной раз азартно вспоминал один из сотен экстремальных моментов в Пакистане. Когда повышаешь "градус адреналина" в экспедициях, того самого адреналина становится уже недостаточно. Хочется чего-то такого, что ты ещё никогда не испытывал» делится мыслями Комаров.

Он рассказывает, что в этот раз ощущения настолько сильные, будто впервые отправился в экспедицию.

«Я уже жду, когда мы сделаем, а вы посмотрите этот выпуск. И непременно скажете, что мы сумасшедшие🙂 А я соглашусь. Это будет отличный комплимент. Если сюжеты вас удивляют и впечатляют - значит, мы ездили не зря. Наша команда старалась. Одно из самых опасных мест в мире снято👌» - пишет Дмитрий.

В сети поддерживают:

«Зато твоей жене никогда не бывает скучно))) наш герой❤️; Лучший ведущий!; Я тоже всегда думаю - куда же теперь поедет Дмитрий?))) чтобы не было скучно))); мы сумасшедшие!";У вашей жены железные нервы:)); Каждая программа🔥 Смотрим с удовольствием, переживаем и радуемся вместе . Спасибо вам за эмоции».

Ранее мы писали, Комаров со своей командой снимает новые эпизоды «Мира наизнанку» в Колумбии. Пока ведущий не успел поделиться со зрителями своими впечатлениями от этой страны, однако решил поделиться снятым в поездке фото.

Напомним, Комаров из "Мир наизнанку" после долгого молчания вышел на связь и рассказал, что случилось.

Как сообщала Politeka, возвращение "Мир наизнанку" на ТВ, где пропадал Комаров и когда премьера.

Также Politeka писала, что Комаров из "Мир наизнанку" удивил кадрами из Колумбии, без оружия не обошлось.