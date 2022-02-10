Как передает Politeka.net, Ольга Харлан является популярной украинской спортсменкой. Как известно, она принесла множество медалей для Украины как и чемпионка мира по фехтованию, так и олимпийская чемпионка. На своей странице в Инстаграм Харлан решила сделать откровенное заявление о своей спортивной карьере. Она поделилась сокровенным и рассказала, какими сложными были последние два года в её карьере, однако, не смотря на это, спортсменка собирается добиться своей мечты и преодолеть все трудности.

"Мое самое лучшее лекарство - это время. И у меня оно было, чтобы осознать, всё взвесить и решить. Решить, что я хочу продолжить этот нелегкий путь к мечте. Начать с чистого листа, и в оставшиеся 2,5 года отдаться, всё-таки, любимому делу и своим целям



Так что, до встречи на дорожке", — заявила Ольга Харлан.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией спортсменки, где обрадовались её возвращению в спорт и поддержали её: "Не сомневался ни секунды...в бой!", "Оля, просто нет слов! Удачи, а главное здоровья", "Очень ждем", "Удачи! Верим в тебя", "Браво!", "Держись, звездочка наша", "Горжусь и болею за тебя", "Крутая новость! Успехов вам", "Удачи, вдохновения и сил", "Крутышка! Мы в тебя верим, ты лучшая!", "Ты крута! Настройся и сделай все как можно лучше! У тебя точно все получится! Удачи", "Поддержка от болельщиков всегда с Вами!!!! Удачи! Здоровья, сил и желания просыпаться утром и идти на тренировки!"

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