Как передает Politeka.net, Алексей Тригубенко получил популярность на реалити-шоу "Холостячка", где боролся за сердце Ксении Мишиной. На своей странице в Инстаграм экс-финалист "Холостячки" продолжил говорить на тему онлайн-знакомств. Напомним, что ранее Тригубенко заявлял, что не является приверженцем таких знакомств и всё же хочет познакомиться со своей будущей женой офлайн.

"На самом деле, парни гонят на девушек, что девушки там какие-то не такие, все одинаковые, с одними целями. Также девушки гонят на парней, что парням нужно только одно. И тут не поймешь", — высказался Алексей Тригубенко.

"Но с другой стороны мне написали брачные агентства по этому поводу, и оказалось, что каждая вторая пара женится благодаря онлайн знакомствам. И это прикольно, и это самое главное. Поэтому я пришел к такому выводу, что самое главное это наше отношение к таким онлайн-знакомствам. Если мы относимся к ним серьезно, даже как к офлайн-знакомству, если мы реально стараемся там кого-то найти, общаемся, присматриваемся, ходим на свидания, то в любом случае в онлайне больше шансов кого-то встретить, чем в офлайн. Я ни на что не намекаю, я продолжаю верить в своё кино", — поделился Алексей Тригубенко.

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