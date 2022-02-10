Так, на одном из фан-аккаунтов 72-летней Пугачевой в Инстаграм опубликовали архивное фото, на котором певица предстала еще до пластических операций и похудения, передает Politeka.net.

Примадонна позировала в балахоне грязно-желтого оттенка и белых лосинах, улыбаясь на камеру.

Глядя на этот снимок, некоторые указали, что, певица, мол, зря худела, так как тогда выглядела, лучше, чем сейчас.

Другие же, наоборот, посмеялись над ее стилем и внешностью, вспомнив о мемуарах певицы Ирины Понаровской, в которых та обозвала Пугачеву "деревней".

"Понаровская права про деревню", - написали в комментариях.

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Отметим, в автобиографическом издании под названием «Честно говоря» Понаровская высказалась в адрес Пугачевой, что "девушку можно вывезти из деревни, но деревню из девушки не вывезешь".

Жесткий выпад в сторону Аллы Борисовны разделил пользователей на два "лагеря": одни согласны с мнением Понаровской, другие считают, что Пугачева не заслужила таких слов.

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