Певица Аида Николайчук, которая победила на "Х-Фактор", показала себя и рассказала свои секреты красоты.

Как пишет Politeka.net, Аида Николайчук - известная певица из Украины, которая прославилась благодаря "Х-Фактору". Сейчас артистка активно ведет блог в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным, а в этот раз рассказала об уходе за собой.

На фото Аида сидела в гримерке, пока над ней работал мастер.

"Всем привет! Большинство из вас проголосовало за то, чтоб я рассказала про свои бьюти средства. Я перепробовала многое и правда есть, что сказать! Предвещая ваши вопросы, этот пост не реклама, а только личный опыт, который, возможно, будет кому-то полезен.

Важно помнить, что тип кожи у всех разный и каждый имеет свои особенности. У меня чувствительная кожа, тип комбинированный.

Начнем с ухода. На данный момент я применяю трехфазное очищение кожи. Соответственно три средства.

Пенка для умывания помогает хорошо очистить кожу от макияжа, далее наношу лосьон для восстановления ph-баланса, затем увлажняю кожу кремом. Пользуюсь одной линейкой, так как ранее я уже ее пробовала и теперь снова к ней вернулась. Так же, иногда использую специальный спонж при умывании для легкого пилинга. Я отказалась от пилинговых средств и поняла что это лучшее решение для чувствительной кожи.

Раз в неделю я использую гидрофильное масло для очищения пор. Ну и как все девочки, конечно же, масочки. С недавнего времени в моей бьюти рутине появился косметолог, нашла для себя некоторые процедуры, которыми поделюсь с вами в следующий раз. А пока может посоветуете мне проверенные вами продукты для ухода за кожей?", - написала звезда.

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