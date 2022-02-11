Популярна модель і внучка легендарної артистки Софії Ротару-Соня Євдокименко показала, як тримає себе у відмінній спортивній формі.

Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомим блогером на просторах соціальної мережі Instagram. Крім цього, вона проявила себе як модель і починаюча співачка, пішовши по стопах своєї легендарної бабусі - Софії Ротару. На своїй сторінці в Instagram Євдокименко похвалилася своєю розтяжкою і показала, як виконує кілька фізичних вправ для підтримки своєї спортивної фігури.

Як відомо, модель часто показує, як займається спортом і надихає своїх шанувальників на підтримку здорового способу життя.

Соня Євдокименко виконує спортивні вправи в спеціальних лосинах і топі з панорамним видом на Нью-Йорк,

Варто відзначити, що нещодавно внучка Ротару покинула Україну, куди приїжджала до своєї сім'ї на канікули від навчання. Тепер Євдокименко повернулася в Нью-Йорк, де живе її наречений-мільйонер Денис Жаданов і продовжує своє навчання.

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