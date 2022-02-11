Эктор Хименес-Браво завоевал большую популярность в Украине после выхода шоу "Мастер Шеф", сообщает Politeka.net. Сейчас на известного шоумена в Инстаграм подписан один миллион человек, с которыми он делится рецептами и часто хвастается мускулами.
В этот раз судья шоу удивил заявлением, подкрепив видео, где снова явно демонстрирует свою подкаченную фигуру, хотя кадры и были размыты.
"Мечу на место того самого Холостяка", - написал Эктор Хименес-Браво, упомянув бывшего участника "Холостячки-1" Евгения Ковтуненко.
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Позже Эктор Хименес-Браво анонсировал, что вместе с экс-участником "Холостячки" решился на то, чего от него не ждали - он ответит на самые личные вопросы пользователей Сети.
Отметим, судья "Мастер Шеф" редко рассказывает о личной жизни. Сейчас шеф-повар строит новые отношения, но пока не раскрывает личности возлюбленной.
Недавно ресторатор порадовал шутливым видео с герлфренд, которая недовольно встречала его.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт своего любимого и вкусного супа
А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" решил порадовать свою девушку в одном фартуке
Также Politeka сообщала, что новое видео с возлюбленной Хименеса-Браво, чье имя он скрывает, наделало шума