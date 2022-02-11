Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво заинтриговал кадрами, на которых демонстрирует своими мускулами, признался, что нового готовит.

Эктор Хименес-Браво завоевал большую популярность в Украине после выхода шоу "Мастер Шеф", сообщает Politeka.net. Сейчас на известного шоумена в Инстаграм подписан один миллион человек, с которыми он делится рецептами и часто хвастается мускулами.

В этот раз судья шоу удивил заявлением, подкрепив видео, где снова явно демонстрирует свою подкаченную фигуру, хотя кадры и были размыты.

"Мечу на место того самого Холостяка", - написал Эктор Хименес-Браво, упомянув бывшего участника "Холостячки-1" Евгения Ковтуненко.

Позже Эктор Хименес-Браво анонсировал, что вместе с экс-участником "Холостячки" решился на то, чего от него не ждали - он ответит на самые личные вопросы пользователей Сети.

Отметим, судья "Мастер Шеф" редко рассказывает о личной жизни. Сейчас шеф-повар строит новые отношения, но пока не раскрывает личности возлюбленной.

Недавно ресторатор порадовал шутливым видео с герлфренд, которая недовольно встречала его.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво раскрыл рецепт своего любимого и вкусного супа

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