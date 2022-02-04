Як передає Politeka.net, Аїда Ніколайчук прославилася як переможниця третього сезону шоу "Х-фактор". Як відомо, нещодавно співачка заявила, що після довгої відсутності вирішила повернутися на сцену і записала нову пісню, на яку незабаром випустила кліп. На своїй сторінці в Інстаграм Ніколайчук поділилася новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона відобразила свою молодшу сестру Сашу, яка приїхала допомогти співачці зі створенням контентом на зйомках кліпу.
"Вчора сестра Саша приїхала. Буде робити контент на зйомках кліпу", - розповіла Аїда Ніколайчук.
Як відомо, відносини між сестрами хороші. Ніколайчук завжди заступалася за свою молодшу сестру. Співачка займалася карате, і коли хтось намагався образити Сашу, то неодмінно заступалася за неї. Одна з історій закінчилася тим, що Ніколайчук зламала ніс хлопчикові, а сама вивихнула палець.
Помолоділа Алла Пугачова збентежила розкутим виглядом в спущеній блузі: "Соромно!"
Пішов з життя легенда світу музики, поруч були рідні та друзі: "Ти ніколи не будеш забутий"
Сніг, поривчастий вітер і не тільки: українців попередили про нові погодні випробування
Роман Сасанчин і його сім'я не можуть жити в подарованій на "Голосі країни" квартирі: в чому причина
Життя вагітної дівчини трагічно обірвалося під Києвом, подробиці і фото: "сиділа поруч з чоловіком"
Раніше повідомлялося, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук показала рідкісні кадри з красенем-сином: "я рідко про нього говорю"
Також, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук в захваті від своєї нової зовнішності: "Тепер я не блондинка"
Politeka розповідала, переможниця " Х-Фактора "Ніколайчук в лосинах зізналася, від чого відмовилася заради фігури мрії:" а це я..."