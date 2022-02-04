Як передає Politeka.net, Аїда Ніколайчук прославилася як переможниця третього сезону шоу "Х-фактор". Як відомо, нещодавно співачка заявила, що після довгої відсутності вирішила повернутися на сцену і записала нову пісню, на яку незабаром випустила кліп. На своїй сторінці в Інстаграм Ніколайчук поділилася новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона відобразила свою молодшу сестру Сашу, яка приїхала допомогти співачці зі створенням контентом на зйомках кліпу.

Аїда Ніколайчук, AIDA, скрін

"Вчора сестра Саша приїхала. Буде робити контент на зйомках кліпу", - розповіла Аїда Ніколайчук.

Як відомо, відносини між сестрами хороші. Ніколайчук завжди заступалася за свою молодшу сестру. Співачка займалася карате, і коли хтось намагався образити Сашу, то неодмінно заступалася за неї. Одна з історій закінчилася тим, що Ніколайчук зламала ніс хлопчикові, а сама вивихнула палець.

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