Як передає Politeka.net, Аїда Ніколайчук прославилася як переможниця третього сезону шоу "Х-фактор". Як відомо, нещодавно співачка заявила, що після довгої відсутності вирішила повернутися на сцену і записала нову пісню, на яку незабаром випустила кліп. На своїй сторінці в Інстаграм Ніколайчук поділилася новими сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах вона відобразила свою молодшу сестру Сашу, яка приїхала допомогти співачці зі створенням контентом на зйомках кліпу.

"Вчора сестра Саша приїхала. Буде робити контент на зйомках кліпу", - розповіла Аїда Ніколайчук.

Як відомо, відносини між сестрами хороші. Ніколайчук завжди заступалася за свою молодшу сестру. Співачка займалася карате, і коли хтось намагався образити Сашу, то неодмінно заступалася за неї. Одна з історій закінчилася тим, що Ніколайчук зламала ніс хлопчикові, а сама вивихнула палець.

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