Співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла на "Х-факторі", розповіла, як сильно змінилася за останній час.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - популярна українська співачка, яка прославилася на прослуховуваннях "Х-Фактора" , коли заспівала "колискову" Поліни Гагаріної і судді не повірили їй. Проект артистці вдалося виграти з другого разу, а ті самі прослуховування набрали десятки мільйонів переглядів на відеоплатформі Ютуб. Тепер зірка активно будує кар'єру і розвиває блог в Instagram, де цього разу розповіла про свої зміни.

"Останні півроку мого життя проходять під девізом «великі зміни». Я змінила імідж, змінила музичний стиль і вокальну манеру. Ці півроку я активно працюю над собою і над своїм новим музичним матеріалом. Все почалося, коли я знайшла пісню «Je t'aime J'adore» і вирішила її записати і випустити. Завдяки цій пісні навколо мене зібралася велика команда професіоналів і понеслося.

Ми зробили круту фотосесію з Сонею Плакидюк , бекстейдж якої увійшов у відео на "Je t'aime J'adore". Після чого почалися кардинальні зміни і в моїй творчості.

Наприкінці минулого року ми випустили мою першу пісню в новому музичному стилі, яка отримала назву " Love is...», і зняли на неї красиве і глибоке відео.

А ще у мене для вас відмінні новини, ми з командою вже закінчуємо роботу над першою частиною мого альбому і сьогодні стартував перший день зйомок кліпу на одну дуже важливу пісню з нього. Послухати перший ЕР з альбому і подивитися кліп ви зможете вже 4 березня. Хто тут чекає?)))", - написала Аїда.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Дуже чекаю, ви дуже талановита", " нехай все задумане в цьому році збудеться!", "Я думаю, всі чекають і особливо я", " як завжди з нетерпінням і передчутті)))".

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