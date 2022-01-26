Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук заявила вперше про себе, прийшовши на другий сезон шоу "Х-Фактор". Тоді в шоу вона довго не затрималася, проте її виступи стали досить популярними в мережі. Ймовірно, це підштовхнуло дівчину стати учасницею третього сезону "Х-Фактора", Там Аїда Ніколайчук здобути перемогу.
Після завершення проекту дівчина знімається сольною кар'єрою. Зокрема, зараз вона працює на студії над новим матеріалом. Відповідними кадрами вона поділилася в» сторіс " свого Instagram.
Можна помітити, що Аїда Ніколайчук змінила образ. Якщо глядачам "Х-Фактора" вона запам'яталася блондинкою, то зараз співачка перефарбувалася в натуральний колір, чим дуже задоволена.
"Паралельно поки пишемося, я не можу натішитися тому, що тепер я не блондинка», - зазначила Аїда Ніколайчук.
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Крім того, нещодавно Аїда Ніколайчук розповіла, що серйозно взялася за свою фігуру.
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