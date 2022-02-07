Співачка Аїда Ніколайчук, яка перемогла на "Х-Факторі", вразила образом і розповіла про плани на весну.

Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома співачка, яка прославилася завдяки прослуховуванням "Х-Фактора", де заспівала хіт Поліни Гагаріної. Зараз артистка продовжує займатися творчістю і поділилася новими планами на весну в Instagram.

"Знімальний процес такий захоплюючий! Коли тебе оточує величезна команда професіоналів, заряджаєшся енергією і натхненням. Багато артистів люблять тільки студійну і концертну роботу, а я завжди кайфую від зйомок кліпів. Сьогодні завершальний день знімального процесу мого нового музичного відео. Буде красиво, епічно, масштабно! Зізнаюся, такого у нас ще не знімали. Спасибі, Ярославе, за твої ідеї! Результатом поділюся вже 4 березня на моєму YouTube-каналі. Так що, хто не підписався, обов'язково це зробіть", - написала Адіда.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Молодше, ніж раніше", "з днем прекрасної Аїди", "Прекрасна".

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