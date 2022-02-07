Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома співачка, яка прославилася завдяки прослуховуванням "Х-Фактора", де заспівала хіт Поліни Гагаріної. Зараз артистка продовжує займатися творчістю і поділилася новими планами на весну в Instagram.
"Знімальний процес такий захоплюючий! Коли тебе оточує величезна команда професіоналів, заряджаєшся енергією і натхненням. Багато артистів люблять тільки студійну і концертну роботу, а я завжди кайфую від зйомок кліпів. Сьогодні завершальний день знімального процесу мого нового музичного відео. Буде красиво, епічно, масштабно! Зізнаюся, такого у нас ще не знімали. Спасибі, Ярославе, за твої ідеї! Результатом поділюся вже 4 березня на моєму YouTube-каналі. Так що, хто не підписався, обов'язково це зробіть", - написала Адіда.
Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:
"Молодше, ніж раніше", "з днем прекрасної Аїди", "Прекрасна".
Пугачова спантеличила зовнішністю під час відвідування стиліста, відео: "Що він з нею творить?"
"Розірвало навпіл": авто з компанією друзів перетворилося на гору металу, кадри нещастя
Обірвалося життя легендарної актриси і співачки, лікарі виявилися безсилі: «Були ознаки поліпшення, але...»
16-річна дочка Олі Полякової переборщила з вибором мікро-купальника для відпочинку: кадри
Пішла з життя відома співачка з дуже рідкісним голосом, фанати сумують: "Як же так..."
Нагадаємо, переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук зважилася на кардинальні зміни в житті
А ще Politeka повідомляла, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук засвітила свою сестру-красуню, яку захищала від хуліганів
Також Politeka писала, що переможниця "Х-Фактора" Ніколайчук показала рідкісні кадри з красенем-сином