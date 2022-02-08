20-летняя певица, актриса и блогерша Анна Тринчер покрасовалась перед камерой после операции, которую перенесла совсем недавно, однако пожаловалась подписчикам.

Анна Тринчер - блогер с многомиллионной аудиторией, пишет Politeka.net. В своих постах звезда рассказівает о личном. В частности, недавно девушка поделилась, что сделала операцию по увеличению груди. Пока шрамы после операции полностью не зажили, но в новом видео красотка решилась показать себя в купальнике во время отдыха. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Кадры разлетелись по Сети и в одной из групп их подписали так:

"Анна Тринчер кичится результатом после маммопластики 🔥

Певица @annatrincher_official кайфует от новых форм. Впрочем, волнуется, что когда грудь станет на место, поймет — надо было делать больше.

Как относитесь к пластическим операциям?".

Пост собрал много комментариев.

"Надеюсь, ее хирург не падает в обморок 😂 от ее поведения 😢 почти год нельзя на прямые солнечные лучи, спец белье, корсеты где???", "Что-то и правда маленькие, я думала, она там раздувает))", "Отлично ставлюсь, есть желание и деньги надо делать. Любое недовольство в себе надо исправлять 🙌", " Не висят и хорошо!", - написали пользователи Сети.

Напомним, Анна Тринчер оказалась в ванной со змеями, кадры не для слабонервных

Как сообщала Politeka, Тринчер после пластической операции рванула на отдых, но что-то пошло не так

Также Politeka писала, что Тринчер впервые после операции показала себя в белье и сильно пожалела