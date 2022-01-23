Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці розважального проєкту "Жіночий квартал" опублікували відеоролик виступу популярного 21-річного співака Антона Вельбоя (сценічний псевдонім Wellboy), який заспівав свій нашумівший хіт "Вишні".

"Легкої неділі, друзі! Вмикайте наші з Wellboy Вишні 🍒 та підтанцьовуйте!", - написали на сторінці.

Як бачимо, спершу співак на сцені був сам та співав текст пісні.

Потім до Wellboy приєдналися акторки "Жіночого кварталу", які мали на грудях спеціальні накладки у формі вишень та почали співати пісню по-своєму.

Співак та дівчата весело потанцювали.

"Наша вишенька", - сказала про Антона Вельбоя акторка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова, яка тривалий час виходила на сцену на милицях через серйозну травму коліна, яку отримала на "Танцях з зірками".

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