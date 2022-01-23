Як повідомляє Politeka.net, на офіційній сторінці розважального проєкту "Жіночий квартал" опублікували відеоролик виступу популярного 21-річного співака Антона Вельбоя (сценічний псевдонім Wellboy), який заспівав свій нашумівший хіт "Вишні".
"Легкої неділі, друзі! Вмикайте наші з Wellboy Вишні 🍒 та підтанцьовуйте!", - написали на сторінці.
Як бачимо, спершу співак на сцені був сам та співав текст пісні.
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
Син знаменитої актриси вирішив піти з життя після свого дня народження: "Наша сім'я спустошена"
Біда трапилася з екс-коханцем Пугачової: що з ним зараз, з'явилося відео
Екс- "Холостяк" Заливако зобразив Анну Богдан у ліжку: "перший день спільного життя"
"Шкодували і не повідомляли": з'ясувалися кричущі подробиці трагедії з 11-річним Максимом
Потім до Wellboy приєдналися акторки "Жіночого кварталу", які мали на грудях спеціальні накладки у формі вишень та почали співати пісню по-своєму.
Співак та дівчата весело потанцювали.
"Наша вишенька", - сказала про Антона Вельбоя акторка "Жіночого кварталу" Анастасія Оруджова, яка тривалий час виходила на сцену на милицях через серйозну травму коліна, яку отримала на "Танцях з зірками".
Раніше Politeka повідомляла, що Сопонару з "Жіночого кварталу" показала "велетня", з яким відпочиває в Таїланді: кумедне фото.
Нагадаємо, що відомий режисер, який працював з Данилком і Лорак, чесно висловився про Wellboy: "Мені здається, що...".
Також Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" Нікітіна влаштувала яскраву фотосесію в стилі 90-х: нескромні кадри.