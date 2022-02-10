Як пише Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є популярним канадським і українським ресторатором, а також суддею проекту "Майстер Шеф". Нещодавно зірка показав фанатам свою молоду дівчину, продемонструвавши Селфі в сторіс. Пара обіймалася, при цьому обличчя дівчини було закрито. Як зазначив Ектор, подробиць про свою кохану він не розповість, так як піклується про її спокій і безпеку.

А на нових сторіс в Instagram Хіменес-Браво вирішив показати, чим займається тепер ночами. Як виявилося, Ектор бігає по ночах.

"Друзі, привіт, сьогодні я вирішив бігати і це буде дуже добре зараз посеред ночі", - сказав Ектор під час пробіжки.

"Вирішив побігати на ніч. Бігаєш на ніч?",- написав у сторіс зірка і запропонував вибрати серед варіантів відповіді "так"і " ні".

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