Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво заінтригував кадрами, на яких демонструє своїми м'язами, зізнався, що нового готує.

Ектор Хіменес-Браво завоював велику популярність в Україні після виходу шоу "Майстер Шеф", повідомляє Politeka.net. Зараз на відомого шоумена в Instagram підписаний один мільйон осіб, з якими він ділиться рецептами й часто хвалиться м'язами.

Цього разу суддя шоу здивував заявою, підкріпивши відео, де знову явно демонструє свою підкачану фігуру, хоча кадри й були розмиті.

"Мечу на місце того самого Холостяка", - написав Ектор Хіменес-Браво, згадавши колишнього учасника "Холостячки-1" Євгена Ковтуненка.

Пізніше Ектор Хіменес-Браво анонсував, що разом з екс-учасником "Холостячки" зважився на те, чого від нього не чекали - він відповість на особисті питання користувачів Мережі.

Зазначимо, суддя "Майстер Шеф" рідко розповідає про особисте життя. Зараз шеф-кухар будує нові відносини, але поки не розкриває особистості коханої.

Нещодавно ресторатор порадував жартівливим відео з гьорлфренд, яка незадоволено зустрічала його.

Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт свого улюбленого і смачного супу

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