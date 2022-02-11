Ектор Хіменес-Браво завоював велику популярність в Україні після виходу шоу "Майстер Шеф", повідомляє Politeka.net. Зараз на відомого шоумена в Instagram підписаний один мільйон осіб, з якими він ділиться рецептами й часто хвалиться м'язами.
Цього разу суддя шоу здивував заявою, підкріпивши відео, де знову явно демонструє свою підкачану фігуру, хоча кадри й були розмиті.
"Мечу на місце того самого Холостяка", - написав Ектор Хіменес-Браво, згадавши колишнього учасника "Холостячки-1" Євгена Ковтуненка.
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Пізніше Ектор Хіменес-Браво анонсував, що разом з екс-учасником "Холостячки" зважився на те, чого від нього не чекали - він відповість на особисті питання користувачів Мережі.
Зазначимо, суддя "Майстер Шеф" рідко розповідає про особисте життя. Зараз шеф-кухар будує нові відносини, але поки не розкриває особистості коханої.
Нещодавно ресторатор порадував жартівливим відео з гьорлфренд, яка незадоволено зустрічала його.
Нагадаємо, що Ектор Хіменес-Браво розкрив рецепт свого улюбленого і смачного супу
А ще Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" вирішив порадувати свою дівчину в одному фартусі
Також Politeka повідомляла, що нове відео з коханою Хіменеса-Браво, чиє ім'я він приховує, наробило шуму