Ектор Хіменес-Браво на "Майстер Шеф" проявив свою принциповість і характер на шоу, розсердивши і розвеселивши учасників одночасно.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі популярного кулінарного шоу "Майстер Шеф" опублікували фрагмент одного з випусків "Битви сезонів". У ролику можна побачити незадоволеного суддю Ектора Хіменеса-Браво, який відмовився приймати страви у всіх трьох команд через невдалий "зелений пил" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, свої творіння Ектору представили три команду учасників, страви у них були різні, але, очевидно, з однією однаковою деталлю – "зеленим пилом" з петрушки або іншою зеленню. Однак, строгий і принциповий суддя не побачив в тарілках те, що шукав, так що не прийняв жодну зі страв трьох команд учасників.

"Я прошу вибачення, але це не пил, це просто якісь шматочки петрушки, підсмаженої у фритюрі. Тому блюдо я не приймаю", - заявив Хіменес-Браво після огляду творіння першої команди. Схожа історія повторилася і з іншими командами, адже ніхто не показав Ектору справжній "зелений пил".

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