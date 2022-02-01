48-річний Данилко опублікував в Instagram архівне фото, на якому постав в образі Вєрки, поруч з ним перебувала його незмінна супутниця мама Сердючки (актриса Інна Білокінь) і маленькі українці у віночках та вишиванках.

Вєрка Сердючка гордо здіймала жовто-блакитний прапор, мружачись від сонця.

Примітно, що фото було опубліковано після недавнього скандалу, коли на Данилка осипався хейт через його виконання експромтом в програмі "Дизель шоу" пісні "Батько наш Бандера".

"Ви кого оспівуєте!!! З глузду з'їхали чи що! Мені подобалося це шоу. Дивилася із задоволенням. Але згадувати це чудовисько це занадто", - писли в Мережі.

Сердючка в своєму коментарі заявила, що не бачить нічого страшного в тому, що заспівала популярну на той момент в TikTok пісеньку.

"Людям нічим зайнятися, вони люблять вигадувати і загострюють ситуацію. Оскільки зараз немає інформаційного приводу і люди люблять негатив", - відреагувала Вєрка.

Користувачі бурхливо обговорюють новий пост зірки. Колеги Сердючки по цеху DZIDZIO, Леся Нікітюк, Оля Цибульська та інші поставили "лайки".

"Пишні форми і велике серце - це про нашу Вєру❤️... Як наша Україна: вільна, незалежна, самостійна і красива!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️"; Красива фотографія❤️ така яскрава, літня, радісна😊"; "Наша Зірочка! Ukrainian 🌟"; "Ми вас дуже любимо🙌❤️"; "Наша Вєра зе бест!!!!🔥❤️"; "Я з вами з самого дитинства, завжди підтримував і підтримую не дивлячись ні на що! ❤️"; "Все правильно робить!👏🏻"; "Батько ваш Бандера!!!!!!!!!👏"; "Я теж люблю Сердючку 😊 я з Росії", - пишуть в Мережі.

Нагадаємо, Вєрка Сердючка похвалилася українцям своїм новим досягненням

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