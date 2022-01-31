Як пише Politeka.net, Андрій Данилко - популярний український співак в образі Вєрки Сердючки. Зірка нещодавно заспівала пісню "Батько наш Бандера" на новорічному вогнику "Дизель шоу". Подібний вчинок артиста не залишився без уваги російських журналістів. Так, Володимир Соловйовим різко висловився про Данилко і зазначив, що такого артиста в Росії бути не повинно.

"Пішов геть з Росії, гадениш", була написана фраза на відео з Соловйовим, яку опублікував Андрій Данилко у себе в Instagram.

"Володимир Адольфович, терміново в аптеку!",- було написано під відео і додана фотографія Вєрки Сердючки.

"Солерон таблетки від шизофренії по 20 мг, 30 шт", - було написано на пачці ліків, яку порадив Данилко Соловйову.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Вєрку Сердючку в Росію!", "Це звичайно капець. Привіт з Криму!", "Яка принадність, ось це на нашу"," йому треба щось більш важке","бажаю міцного духу і спокою, любимо тебе, Андрій, і твою Вєрку".

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