Звезда студии «Квартал 95», актер Александр Пикалов рассказал важную новость, связанную с работой с коллегой и другом Евгением Кошевым - в Сети хорошо восприняли сообщение.

Александр Пикалов с 1998 года выступает в составе "Квартал 95", пишет Politeka.net. За это время он стал настоящей звездой и сдружиться со своими коллегами.

Артисты много выступают, создают различные шоу и рассказывают о своих успехах в соцсетях.

Так, в новом посте Инстаграм Александр Пикалов сообщил, что будет новым ведущим программы "ЧИСТО NEWS".

"Новый сезон #ЧИСТОNEWS Новые ведущие Евгений Пикалов и Александр Кошевой", - написал актер.

За час публикация собрала почти 300 лайков и немного комментариев в основном в виде огненных смайликов.

"🔥🔥🔥", "👏👏👏👏👏", - прокомментировали пользователи Сети.

Отметим, у истоков создания студии "Квартал 95" стояли Александр Пикалов и Владимир Зеленский, которые участвовали в КВН. В 2004 году к ним присоединился Евгений Кошевой, который также участвовал ранее в КВН, но в другой команде.

Сейчас оба продолжают работу на различными проектами. В частности, Александр Пикалов - художественный руководитель "Женского Квартала", а Евгений Кошевой - ведущий "Лиги Смеха".

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