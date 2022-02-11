Александр Пикалов с 1998 года выступает в составе "Квартал 95", пишет Politeka.net. За это время он стал настоящей звездой и сдружиться со своими коллегами.
Артисты много выступают, создают различные шоу и рассказывают о своих успехах в соцсетях.
Так, в новом посте Инстаграм Александр Пикалов сообщил, что будет новым ведущим программы "ЧИСТО NEWS".
"Новый сезон #ЧИСТОNEWS Новые ведущие Евгений Пикалов и Александр Кошевой", - написал актер.
За час публикация собрала почти 300 лайков и немного комментариев в основном в виде огненных смайликов.
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"🔥🔥🔥", "👏👏👏👏👏", - прокомментировали пользователи Сети.
Отметим, у истоков создания студии "Квартал 95" стояли Александр Пикалов и Владимир Зеленский, которые участвовали в КВН. В 2004 году к ним присоединился Евгений Кошевой, который также участвовал ранее в КВН, но в другой команде.
Сейчас оба продолжают работу на различными проектами. В частности, Александр Пикалов - художественный руководитель "Женского Квартала", а Евгений Кошевой - ведущий "Лиги Смеха".
Напомним, Пикалов из "Квартал 95" показал своего единственного сына, которому уже 16
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