Відома співачка і актриса Анна Трінчер після пластичної операції Покотила в Єгипет зі своїм нареченим і показала, як відпочиває.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є відомою українською актрисою і співачкою. Як відомо, нещодавно вона зробила пластичну операцію на груди. Зараз артистка вирушила відпочивати в Єгипет разом зі своїм нареченим Олександром Волошиним, який прославився як скандальний блогер. Тринчер опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, де постала перед камерою в коротких шортах на тлі моря.

"Ось така у нас Краса!

Приїхали в Єгипет, смачно їмо, ходимо на дискотеки та час від часу загоряємо❤️



Мені подобаються не сезони тим, що мало людей і ти не товпишся у вічній черзі!", — розповіла Анна Трінчер.

Шанувальники залишили безліч коментарів під публікацією: "Красуня", "Що за богиня", "Вау, яка ти красива", "Фотки вогонь, прям відчувається атмосфера", "Дуже-дуже красива", "Ганнуся ти просто богиня. Я знаю що ти не побачиш мій коммент, але знай я тобою захоплююся", "Я теж хочу бути такою, як ти".

Раніше повідомлялося, Трінчер після пластичної операції рвонула на відпочинок, але щось пішло не так: "Ось так виглядає..."

Також, Трінчер після пластики влаштувала сміливу зйомку в прозорому костюмчику біля моря: "Як це красиво"

Politeka розповідала, Анна Трінчер після пластичної операції вразила новими фото і визнанням: "Мати, вмієш дивувати"



