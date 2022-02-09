Цього разу наречений Анни Трінчер стурбував кадрами з місця ДТП, повернувшись з відпустки в Єгипті.

Як передає Politeka.net, Анна Трінчер є популярною актрисою і починаючою співачкою, що всіляко піариться в мережі за допомогою різних скандалів і висловлювань. Олександр Волошин зробив дівчині пропозицію не так давно і тепер постійно в Instagram намагається підтримувати інтерес публіки.

Пара провела відпустку в Єгипті, а по поверненню їх чекала неприємна подія.

Наречений Ганни Тринчер і блогер Олександр Волошин потрапив у ДТП, на своїй сторінці в Instagram він опублікував короткий ролик. На відео засмучений Олександр стоїть біля своєї іншої машини. Неприємний інцидент стався ввечері в центрі Києва на одному з перехресть доріг.

Поки невідомо, хто саме винуватець ДТП. У мережі відразу обговорили подію, адже це не перша аварія молодого чоловіка. З травмованою ногою в гіпсі чоловік стояв на місці ДТП:

"Це для піару все організовано. Хто в це може повірити?; Хто це взагалі, що він,що вона???; Цей Трінчер хоче залізти в кожну свердловину🤦 🤦 🤦; сумно 😔 нормально прилетів з Єгипту...; Тримайся; головне що всі живі і здорові; добре, що добре закінчується!!!! Машина фігня, головне, що з тобою все добре!!! 😍 ❤ ️ ; Головне, що все з вами добре 👌; Ой, бро, сумно. Але добре, що всі живі; минуле ДТП теж було з таким авто🤔"»

Нагадавши, Тринчер є скандальною українською актрисою і співачкою, яка заради слави і популярності влаштовує в соціальних мережах різні провокації на тлі своїх відносин.

Кілька днів вона провела в Єгипті разом нареченим, тому викладає багато різних кадрів звідти. Цього разу Трінчер показала, як отримала "в око" з необережності чоловіка. Він хотів тільки пожартувати над дівчиною і зачепив телефон, стукнувши його об обличчя Анни.

"Нормально взагалі? Коротше, за це Саша мене вдарив!"- пише під кадрами Тринчер.