Теле- и радиоведущий Слава Демин, который дружит с Тиной Кароль, удивил видом в новом образе, поделившись фото в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Слава Демин успешный украинский ведущий. Звезда также активно ведет страничку в Инстаграм, где в этот раз решил удивить неожиданным образом.

На фото Демин был в юбке и клетчатой рубашке. Звезда в таком образе гулял по Киеву, удивляя видом.

"С наступающим Днём Святого Валентина. Валентин превратился в валентинку", - написал Слава.

Фанаты, включая Ани Лорак и Соню Кей, поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Валентин уже не тот", "Главное харизма", "Это прекрасно", "Ходи так каждый день", "Спасибо за хорошее настроение", "Вот это красавчик", "Валентин задерживается на площади, учиться дефилировать", "Вам нужно уже свою программу создавать, под названием "Без комплексов", "Забавно, видел тебя, как раз иду сдавать квартиру на Владимирской 76 и немного радовался скорому приходу 14 февраля".

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