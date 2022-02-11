Как передает Politeka.net, Виктория Смеюха прославилась как талантливая вокалистка в группе "НеАнгелы". После распада группы, Смеюха решила вести сольную карьеру. На своей странице в Инстаграм певица опубликовала новое фото. На кадре артистка предстала в нижнем белье черного цвета, показав свою утонченную фигуру.

"Чтобы вас любили, нужно обладать главным достоинством - которое не заменят ни вкусные десерты 🍰 , ни искусные комплименты, ни постельные умения, ни высокий интеллект.



Такую женщину всегда будут любить, восхвалять и ценить. От нее никогда не уйдет мужчина, и она никогда не будет одна. Ее уважают в обществе, а ее избранник способен стать даже президентом страны. 🇺🇦

Да-да, это закономерно! (Но об этом в другой раз)😉", — высказалась Виктория Смеюха.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией певицы: "Ух, девушка, вы прекрасны", "Как же это КРАСИВО!❤️👸🏻 И, что немаловажно, очень МУДРО!", "Шикарная", "Господи какая фигура", "Я не перестаю удивляться Виктория вашей красоте 👌вы умница удачи вам и много-много крутых хитов!", "Мощь и сила", "Киберженщина любимая артистка Викуся", "Ну вот как тебя не любить??? Ты ж идеал", "Супер красоточка".

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