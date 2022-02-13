Арсен Мирзоян много выступает по разным городам Украины, и к каждому концерту ответственно готовится с командой, передает Politeka.net.
В своих постах Инстаграм артист позволил заглянуть, как проводятся настройки звукового оборудования и аппаратуры.
Также Арсен Мирзоян опубликовал фото с выступления, подкрепив их шутливой подписью. На кадрах не было видно лица артиста, ведь его закрывала гитара.
"Валик закрывает меня от фотографа 😂 даже когда я прыгаю! четко! @korniyenkovalentin #арсенмирзоян #rocknroll #nophotoshop", - написал певец.
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"Как мячик прыгать выше и выше .😁🏐⚽", - прокомментировала одна из поклонницы.
Певец был явно доволен выступлением.
"В общем, прекрасная пятница!
Спасибо, мужчины!", - написал Арсен Мирзоян.
"Великолепная пятница и это здорово!!! Радость да будет всегда!!! 🙃🙃🙃🤩🤩🤩👍👍👍", - поддержали его в комментариях.
Отметим, Арсен Мирзоян в свободное от работы и творчества время предпочитает заниматься спортом. Певец много бегает, о чем рассказывает в своем Инстаграм.
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