Украинский певец, муж Тони Матвиенко, Арсен Мирзоян, позволил взглянуть, как работает со своей командой, проводит репетиции и непосредственно выступления.

Арсен Мирзоян много выступает по разным городам Украины, и к каждому концерту ответственно готовится с командой, передает Politeka.net.

В своих постах Инстаграм артист позволил заглянуть, как проводятся настройки звукового оборудования и аппаратуры.

Также Арсен Мирзоян опубликовал фото с выступления, подкрепив их шутливой подписью. На кадрах не было видно лица артиста, ведь его закрывала гитара.

"Валик закрывает меня от фотографа 😂 даже когда я прыгаю! четко! @korniyenkovalentin #арсенмирзоян #rocknroll #nophotoshop", - написал певец.

"Как мячик прыгать выше и выше .😁🏐⚽", - прокомментировала одна из поклонницы.

Певец был явно доволен выступлением.

"В общем, прекрасная пятница!

Спасибо, мужчины!", - написал Арсен Мирзоян.

"Великолепная пятница и это здорово!!! Радость да будет всегда!!! 🙃🙃🙃🤩🤩🤩👍👍👍", - поддержали его в комментариях.

Отметим, Арсен Мирзоян в свободное от работы и творчества время предпочитает заниматься спортом. Певец много бегает, о чем рассказывает в своем Инстаграм.

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