Как сообщает Politeka.net, известного телеведущего, ведущего шоу "Маска" и шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк часто радует фолловеров яркими публикациями в своем микроблоге в Instagram. Так, в этот раз красотка выложила в сторис кадры с путешествия на Мальдивы, куда отправилась отдыхать.
Так, среди прочего Кристина показала снимок с гидросамолетом, на котором летела, видимо, к своему отелю на островах. "Сейчас случится со мной впервые полет на гидросамолете", - подписала сторис жена ведущего.
Затем девушка выложила темное фото с пальмами и подписала: "Как же я ждала этого… Все, кто спрашивал, куда я лечу, ответ прост…".
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Также Горняк показала видео своего полета, а дальше короткий ролик из отеля с потрясающим видом на океан. "Побывав один раз на Мальдивах, вы захотите сюда возвращаться постоянно", - написала Кристина.
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