19-летний Сасанчин и его 23-летняя возлюбленная опубликовали в своих "сториз" в Инстаграм кадры из тату-салона. Ребята украсили свои тела парными татуировками, передает Politeka.net.
Так, у Романа и Иванки теперь одинаковые рисунки на предплечьях, причем довольно больших размеров. Изображение состоит из рук, касающихся друг друга указательными пальцами.
Еще одну пару татушек Сасанчин с женой набили на кистях - мультяшных героев Микки и Минни Маус.
Роман накануне предстоящего событя, насмешил поклонников, заявив, что "мама, как узнает, убьет".
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"А ты бы сделал татуировку вместе со своим партнером? Делись в комментариях😉", - говорится в посте на страничке "Життя відомих людей" в Инстаграм.
"Детский сад😂😂"; "Ну, тату на втором месте или на третьем! Их ребенок переболел коронавирусом уже???"; "это уже переходит всякие пределы... а сделали только на руках?😎"; "Пара очень милая"; "Это очень романтично 😍😍"; "Может, хватит уже чудить? Не смешите людей своим Сасанчиным"
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