Жена победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка, которая недавно родила девочку, рассказала поклонникам важную новость.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 24-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка часто показывает поклонникам свою жизнь, а также рассказывает о планах и решениях.

На этот раз Иванка призналась поклонникам, что решилась сделать большую татуировку на руке и даже показала процесс. Что именно Сасанчина решилась набить - пока неизвестно. Рисунок несколько похож на руку.

Девушка пришла в тату-салон вместе с Романом Сасанчиним, который также показал несколько кадров из салона.

"Друзья, куда мы сейчас едем с Иванкой, вы себе даже не представляете. Мама, как узнает - она меня прибьет, наверное", - пошутил Роман и показал, как Иванке набивали татуировки.

Напомним, что чуть больше месяца назад Иванка и Роман Сасанчины стали родителями: у них родилась девочка, которую назвали Элизабет.

Ранее Politeka сообщала, что жена Сасанчина, который продает выигранную на "Голосі країни" квартиру, высказалась о жизни с родителями: "Порадуются и уедут".

Напомним, что жена Сасанчина проговорилась, на кого похожа их дочь, у певца аж глаза округлились: "На нашего...".

Также Politeka писала, что новая беда настигла жену звезды "Голосу країни" Сасанчина с ребенком: "Так болит, что не выдерживаю".