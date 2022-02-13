Девушка показала, как тренируется в зале для похудения, так как недавно набрала лишнего.

Даша Ульянова - бывшая гимнастка, участница шоу "Холостяк-10", которая прославилась благодаря проекту и теперь стала активно вести свой блог, пишет Politeka.net. Сейчас девушка продолжает выставлять в сети разные кадры из своей жизни, а также рассказывать о желании сбросить лишнее.

Даша на днях рассказала в Инстаграм, что сейчас ее вес снова превысил 61 килограмм и это для нее очень много, даже не смотря на то, что она высокая. Поэтому девушка снова усилила свои тренировки и теперь активно занимается в зале под руководством тренера.

Также она показывает упражнение дня, без которого не смогла бы продемонстрировать также свою изящность и растяжку. Заметим, что в зале Ульянова не жалеет себя, много раз выполняет разные подходы и не наряжается для стильных фото, полностью погружаясь в занятие.

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В частности, в новом сторис звезда решила поделиться своим хорошим настроением. Звезда прогулялась по улице, снимая селфи. Даша Ульянова была в синем гольфе и полосатой шубке. С лица телеведущей не сходила улыбка.

"Погода просто класс", - поделилась победительница "Холостяка". Примечательно, что на улице шел небольшой снег.

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