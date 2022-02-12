Как передает Politeka.net, известная певица и экс-участница популярной группы "ВИА Гра" Надя Мейхер до сих пор ведет сольную карьеру, однако в другом направлении.
На своей странице в Инстаграм артистка опубликовала новое фото. На кадре Надя Мейхер показала себя в хорошем настроении и порадовала своих поклонников искренней улыбкой.
"Что же мы можем в путешествии в свой настоящий внутренний мир обнаружить? Только одно! Ясное присутствие Божественного.
И лишь однажды хотя бы приблизившись к этому состоянию, уже не возможно жить иначе, кроме как стать путешествующим, прокладывающим путь с помощью разных духовных инструментов.
С любовью к каждому!", — поделилась Надя Мейхер.
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Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Надежда, красота", "Какая солнечная", "Надежда наш компас земной", "Волшебно красивая", "Самый лучший голос не свете!", "Красавица".
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