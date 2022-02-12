Как передает Politeka.net, внучка известной певицы Софии Ротару – модель и блогер Соня Евдокименко, которая совсем недавно вернулась из отдыха в Украине с близкими, решила вернуться обратно на учебу.

Напомним, в Нью-Йорке девушка обучается уже не первый год, поэтому привыкла к бешенному городскому ритму. Причем не забывает она также о себе и о своей фигуре - Соня много тренируется дома, а также занимается в зале.

Она обычно не рассказывает, какие упражнения делает и что помогает держать себя в форме, но любит демонстрировать костюмы и модную одежду. В этот раз Соня блистала мастерством растяжки, позируя перед окном с городским пейзажем.

Ранее мы писали, Соня Евдокименко, которая учится и живет в США со своим женихом бизнесменом Денисом Ждановым, показала фото со своей мамой – Светланой. Светлана Евдокименко – жена единственного сына Софии Ротару Руслана. 30 декабря они отпраздновали 28 лет совместной жизни. Помимо Софии у них также есть сын Анатолий.

Судя по опубликованным фото София Евдокименко вместе с мамой отправилась на шоппинг. Они посетили магазин очков.

Ранее сообщалось, юная внучка Софии Ротару понежилась в пенной ванне при свечах: редкие кадры

Также, внучка Ротару, рассекретившей свою болезнь, показалась в полностью черном образе: что с певицей

Politeka рассказывала, невестка Софии Ротару тронула напутствием единственному сыну, как сейчас выглядит парень: "Если готов..."