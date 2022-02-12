Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской телеведущей. Звезда также ведет свой блог в Инстаграм, где в этот раз показала, как бегает зимой и приближает весну.

На кадрах Лидия была в куртке и шапке. Звезда бежала по тротуару, показав себя на среднем и дальнем плане.

"Скорость, с которой я приближаюсь к весне, особенно видна на 2 фотке

Теплых выходных и внутреннего покоя всем нам", - написала Лидия Таран в своем Инстаграм.

Фанаты, включая Маричку Падалко, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Главное, чтобы и весна бежала Вам на встречу, а не наоборот", "Умница, ангел красивый", "Красотка", "Лидочка, ты настоящий боец", "Лида, будите Бабака Тимка в декабре, тогда возможно и весна придет где-то в январе)", "Оператор цел? Рисковал, делая такие быстрые кадры)", "Лидия, это Русановка???", "Лидия Анатольевна, спокойно, релакс... Мы понимаем, что вы ждете весну. И она обязательно будет. Я договорился. Сохраняйте спокойствие".

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