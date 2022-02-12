Как передает Politeka.net, Даша Квиткова стала известной благодаря своей победе на реалити-шоу "Холостяк". Как известно, недавно они с Никитой Добрыниным вернулись с отдыха на Сейшельских островах. По приезду, Квиткова решилась вести новую рубрику и показывать постепенно свой гардероб и новые образы. На кадрах она примеряет несколько вещей, однако, не заканчивает свой образ.

"Сегодня было очень тяжело заставить себя вылезти из халата и выйти из дома", — описала своё состояние Даша Квиткова.

Она примерила на себе длинную юбку серого цвета, однако, ничего к ней не выбрала. И надела на себя костюм нежного розового цвета.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Какой костюм молочный с кардиганом", "Шкаф мечты", "Да что-то не понятно закончилось видео", "Вы такая домашняя и настоящая😍 как будто видео старшей сестры посмотрела", "Даша, шикарная юбка!!", "Очень тихая и непонятная речь", "Не видно ног на видео", "Не полное видео это жаль ((( а ещё я почему то не видно у вас в ленте у вас".

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